Via al processo Regeni, domani il Governo italiano si costituirà parte civile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 5 anni e 8 mesi dalla morte di Giulio Regeni domani comincerà il processo. Un piccolo passo verso la verità, ma ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Il primo sarà l'assenza dei quattro agenti della National Security. domani si aprirà il processo Regeni, il Governo italiano si costituirà parte civile domani, giovedì 14 ottobre si aprirà a Roma uno dei più importanti processi della storia italiana ed europea. Nell'aula bunker di Rebibbia avrà luogo la prima udienza che vede imputati quattro militari egiziani, con l'accusa di sequestro, torture e omicidio del ricercatore. Giulio Regeni è stato ammazzato al Cairo nel febbraio 2016. Per la prima volta verrà ...

