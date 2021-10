'Nidi gratis', apre il bando di Regione Lombardia: come e dove fare domanda (Di martedì 12 ottobre 2021) Per i residenti nel C omune di Cinisello Balsamo , unico ente ad aver aderito alla sperimentazione della tecnologia Blockchain, occorre consultare le pagine www.Regione.Lombardia.it e www.comune. Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 ottobre 2021) Per i residenti nel C omune di Cinisello Balsamo , unico ente ad aver aderito alla sperimentazione della tecnologia Blockchain, occorre consultare le pagine www..it e www.comune.

Advertising

songase975 : RT @varesenews: Apre il 18 ottobre il bando regionale Nidi gratis - verbanonews : New post: Apre il 18 ottobre il bando regionale Nidi gratis - varesenews : Apre il 18 ottobre il bando regionale Nidi gratis - giornalemetro : ‘Nidi gratis’, al via il bando di Regione Lombardia per azzeramento delle rette | Giornale Metropolitano - RoncagliaAle : @roberto_marcato Resta il fatto il Veneto ha stanziato quest’anno solo 1,5 milioni di per le politiche familiari. D… -