Una Vita, anticipazioni 6 ottobre: Velasco accusa Laura di tradimento. Mendez racconta a Felipe una novità sulla domestica (Di martedì 5 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 6 ottobre: si continuerà a parlare del processo contro Genoveva per l'omicidio di Marcia. Laura verrà messa alle strette. Ci sarà anche spazio per Servante e Fabiana. Un premio minore per Fabiana e Servante Servante e Fabiana apprendono di non aver vinto il tanto ambito concorso per la pensione migliore, ma si aggiudicano un riconoscimento per la simpatia della "loro famiglia". Una Vita, anticipazioni 6 ottobre: Velasco attacca Laura, perché … Velasco e Laura hanno un nuovo scontro perché l'avvocato teme che la domestica stia tradendo lui e la padrona. Cosa risponderà la ragazza? Il Commissario Mendez comunica a Felipe una ...

