Berlusconi ironico | ' Salvini o Meloni premier? Non scherziamo'

Advertising

globalistIT : - Ernesto13777211 : @Zach18177532 @matteosalvinimi @berlusconi Il problema è che nn è neanche ironico... - RTaverBella : Show....peccato che nello show hanno rovinato una vita ... e tutto questo perché dovevano colpire chi era amico di… - FrancescoR345 : @5_bepi @GiorgiaMeloni @matteorenzi @berlusconi @EnricoLetta @cuzzocrea @OttoemezzoTW @diMartedi @MassimGiannini… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ironico

ad_dyn Pera destra serve un partito unico, dove l'anima 'moderata' e occidentale di Forza Italia deve bilanciare quella 'populista' della Lega e di Fdi. 'Nelle democrazie mature di tipo ...... 'Lo dico qui in una terra profondamente ferita dalla mafia : pensa di essere, ma come si ...la giustizia come arma per distruggere un avversario politico così come ha fatto il Pd con...Il Cavaliere ha detto la sua sul caso Morisi. “Ma sì, è chiaro che questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c’è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male." ...Festa in famiglia a Villa San Martino dove erano presenti i figli e tutti i nipoti. La compagna Marta Fascina posta una foto insieme: "Amore mio" ...