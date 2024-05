Pomigliano-Milan - Corti | Avremmo dovuto chiudere la partita

News tv. “Le Iene” tornano sullo spinoso episodio tra l’inviato Stefano Corti e il tennista Jannik Sinner . Secondo i canali ufficiali dello show di Italia1, le cose sarebbero andate diversamente da come descritte dalle notizie sui giornali e sui social e Sinner non avrebbe rifiutato l’intervista. ... Continua a leggere>>

E proprio su una ripartenza arriva l'espisodio che può cambiare la partita (28'). Ghilardi perde ... Sabatino 7, Galullo 7, Angiò 7, Straini 8, Ubaldini 7.5, Sagulo 7.5 (6' st Corti 6.5), Ceolin 6.5 (...

Continua a leggere>>

Hanno varie soluzioni che ci mettono sempre in difficoltà, noi siamo un po' corti. Inoltre, siamo alla quarta partita in 9 giorni per cui un po' di stanchezza c'è anche per le rotazioni. Nonostante ...

Continua a leggere>>