Graduatorie GPS 2024 26 | i passaggi preliminari Dall’iscrizione a Istanze online al controllo dei CFU - dalla scelta della provincia ai titoli da allegare GUIDA

Graduatorie GPS 2024 /26: quando riaprono le Graduatorie ? potrò inserire i 12 punti del 2023/24? posso iscrivermi con riserva anche se mi laureo a luglio? entro quando devo conseguire i CFU per accedere alla classe di concorso? faremo in tempo a conseguire l'abilitazione con il percorso da 30 CF?

Graduatorie GPS anni scolastici 2024/25 e 2025/26: ormai da settimane si è in attesa dell'Ordinanza che disciplinerà nuovi inserimenti e aggiornamenti ma annunciata per fine marzo poi dopo Pasqua, con una seconda BOZZA trasmessa al CSPI ad aprile, ad oggi 1° maggio il testo definitivo non c'è.

