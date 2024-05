Si apre il gran finale di Arezzo Science Lab

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – . Sabato 4 maggio alle 21 al Teatro Petrarca si svolgerà la conferenza-spettacolo di Paolo Ferri, dal suo testo “Le Sfide di Marte”. Paolo Ferri è un fisico teorico che ha lavorato per quasi quarant’anni all’Agenzia Spaziale Europea, dirigendo operazioni di missioni interplanetarie come Rosetta, Venus Express, Mars Express, ExoMars, BepiColombo. E’ stato capo del dipartimento di operazioni spaziali, responsabile delle operazioni di tutte le missioni spaziali robotiche dell’ESA. È membro dell’Accademia Internazionale di Astronautica, Fellow della Royal Aeronautical Society, È stato il primo italiano a essere introdotto nella Hall of Fame della International Astronautical Federation e nel 2020 ha ricevuto dal presidente Mattarella l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Ha scritto libri divulgativi sulle ...