Termini ai raggi X - Polfer contro borseggiatori e ladri | arresti e denunce

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Polizia ferroviaria è stata impegnata in un servizio dillo con 638 pattuglie, delle quali 454 in stazioni provinciali. Attività che ha consentito di identificare 10.970 persone delle quali 7.927 a Roma e provincia, di arrestare 3 soggetti, e denunciarne 17 in stato di libertà, elevare 13 contravvenzioni amministrative elevate delle quali 4 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Polizia Ferroviaria Romae illi ae nella metropolitana (ilcorrieredellacitta.com)L’operazione ha visto impegnati gli agenti per tutta la settimana che va dal 20 aprile al 26 aprile, con particolare attenzione nelle giornate del 24 e del 26 aprile 2024. Giorni nei quali illi sono stati incrementati per garantire maggiore sicurezza, al punto che laha operato in ...