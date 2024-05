Non abbandonate Calenda in autostrada Fiorello sbeffeggia l' iniziativa per le Europee

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nella consueta rassegna stampa di Viva Rai2!,con Biggio, Casciari e tutto il cast, commenta le notizie del giorno con la sua solita ironia e schiettezza. In vista delle poche puntate rimaste prima del finale di stagione, – sei per l'esattezza - giovedì 2 maggioinizia il programma con un appello ai Ragazzi Italiani, gruppo musicale della fine degli anni ‘90: “Ragazzi Italiani, se siete ancora in giro, venite qui e ci cantate la vostra canzone Vero Amore – canzone che da qualche mattina il cast canta a squarciagola -. Se ne manca uno, si candida Biggio. Vi aspettiamo! Facciamo questa reunion”. Si continua poi a parlare di politica, con le elezionidietro l'angolo: “Pensate, Carlosta facendo una campagna elettorale un po' particolare… in ‘BlaBlaCar'. Dice ‘la macchina la ...