YATAGARASU - la recensione dei primi episodi | su Crunchyroll intrighi di palazzo e corvi mutaforma

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ladi: The Raven Does Not Choose Its Master, serie anime che adatta il secondo romanzo dell'omonima saga, trasportandoci in un mondo immaginario tra complotti ed elementi fantastici. Nel regno di Yamauchi, un mondo abitato dagli- una razza dia tre zampe che si trasformano in esseri umani - la terra è divisa in quattro regioni - Nord, Sud, Est e Ovest - ognuna governata da una famiglia nobile. Yukiya, figlio di un leader del Nord, non può credere alle proprie orecchie quando riceve una chiamata per fare da assistente personale del Principe Imperiale. Quest'ultimo, impenitente donnaiolo, dovrà presto decidere quale delle giovani principesse candidate prendere in moglie. Come vi raccontiamo nelladi: The Raven Does Not Choose ...