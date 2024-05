La Russia utilizza armi chimiche in Ucraina - conferma dagli Usa

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno formalmente accusato la Russia di aver fatto uso di armi chimiche come arma di guerra nel conflitto in Ucraina . In particolare, il Dipartimento di Stato americano ha affermato di aver “determinato che Mosca ha utilizzato l'agente chimico cloropicrina e gas ... Continua a leggere>>

in violazione della Convenzione sulle armi chimiche (Cwc) . La Russia, ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, utilizza sostanze chimiche antisommossa come "metodo di guerra in Ucraina, di

Continua a leggere>>

sebbene il Dipartimento di Stato non abbia fornito alcuna prova del presunto uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina. Il nitrocloroformio e' un agente soffocante vietato

Continua a leggere>>