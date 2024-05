Eurovision - quanto costa vederlo dal vivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dal 7 all'11 maggio alla Malmo Arena in Svezia si svolge l'Song Contest e per l'occasione arriveranno a Malmo, nei suoi dintorni e nella vicina Copenaghen visitatori da 80 Paesi del mondo. Centinaia di migliaia di persone in un'invasione pacifica e colorata affolleranno la città e la zona cirnte e l'ultima propaggine della Danimarca - Copenaghen e Malmo sono collegate da un ponte con tanto di treno con corse molto frequenti e sono tanti i visitatori che hanno scelto di stazionare proprio nella capitale danese - per partecipare a quello che è l'Song Contest: una grande festa, ancora prima che una gara musicale. Chi vince l’cosa vince? Quanti soldi può valere il successo Maandare a Malmo dall'Italia per vedere ...