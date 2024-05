Deadpool & Wolverine | tornerà anche Cable? Josh Brolin rompe finalmente il silenzio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'attore ha parlato del prossimo cinecomic dei Marvel Studios e del suo personaggio Dopo essere apparso enigmatico un po' di tempo fa,haammesso se farà parte o meno di, tornando così nei panni di, personaggio interpretato in2. Nonostante si fosse accennato a un suo possibile ritorno nel film, a quanto parenonin, conche in una nuova intervista ha espresso il suo rammarico per la cosa. Impegnato nella promozione di Outer Range 2, in arrivo su Prime Video, l'attore ha dichiarato che per lui la Marvel è un enigma. "Sono dispiaciuto, sì. Volevo ...