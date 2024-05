Perde il controllo della minicar e si schianta contro un muro | 5 giovani in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale nella notte nel Fortore tra i territori di Baselice e Decorata, frazione del comune di Colle Sannita. Il conducente di una micro car, un minorenne, avrebbe perso ildel mezzo e sarebbe andato a sbattereun. All’interno dell’abitacolo altri quattro minorenni. Tutti sono stati trasportati all’San Pio per accertamenti. A preoccupare relativamente alle condizioni di salute è una ragazza, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i CarabinieriCompagnia di San Bartolomeo in Galdo per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti che hanno provveduto ad estrarre il conducente dalla vettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.