Che cos’è il borotalco e perché se ne parla tanto adesso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Talco enon sono sinonimi., infatti, è il nome commerciale del talco borato, un prodotto per l’igiene personale a base di polvere di talco e acido borico. Creato a Firenze nel 1878 dal chimico inglese Henry Roberts entra in commercio poco tempo dopo all’interno di barattoli verdi. Diventati poi confezioni di plastica verdi. Con un successo incredibile. Dunque ilunisce talco e acido borico. Il talco è un minerale molto diffuso, in Italia le miniere più note sono in Piemonte, Toscana e Valle D’Aosta. Esso viene purificato, per eliminare ogni più piccola traccia di asbesto, ossia amianto e altre sostanze dannose, e polverizzato. In ambito cosmetico il suo uso serve ad assorbire sudore e grasso della pelle, ma si trova anche nei prodotti per il make up in polvere come cipria e fondotinta compatti. ...