Scoperta una centrale di patenti facili - quattro misure cautelari

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tra gli indagati anche un telefonista, che suggeriva le risposte giuste durante l’esame per la patente.di– Ilcorrieredellacittà.com Le persone indagate sono più di 60, mentre gli approfondimenti investigativi riguardano oltre 2miladi guida.diGli agenti della Polizia Stradale di Brescia, della Polizia Provinciale e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dipersone accusate ...

... con l'analisi da parte degli investigatori di oltre 2.000 patenti (tipo A - B - C - C. Q. C.) ... Le perquisizioni sono condotte anche con il supporto tecnico - operativo del Servizio Centrale ...

Continua a leggere>>

...conseguite nel Bresciano In corso anche approfondimenti investigativi su oltre 2mila patenti (tipo ... Le perquisizioni sono state condotte con il supporto del Servizio Centrale Investigazione ...

Continua a leggere>>