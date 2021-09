Carolina Marconi racconta la battaglia contro il tumore | È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore

Advertising

fanpage : Carolina #Marconi ospite a #Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Un momento estremame… - IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MediasetPlay : Una guerriera con il sorriso ?????? #Verissimo - riola77 : RT @oppininews: Franci e il pensiero speciale per Carolina Marconi ?? #LIKEOPPINI - allesword : RT @SuperGuidaTV: Carolina Marconi a Verissimo: “Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio”. FORZA CAROLINA ???? #carolina… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

racconta la sua battaglia contro il tumore al seno in un'intima intervista a Verissimo . La showgirl ripercorre gli ultimi difficili mesi, dalla scoperta della malattia sino alla ...'È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore '. Con queste paroledescrive a ' Verissimo ' il momento in cui le hanno comunicato di avere un tumore . Tutto comincia dal desiderio di maternità che non si stava concretizzando, al quale sono seguiti i ...Carolina Marconi: "Io non dico che siamo malati, dico che è una situazione da risolvere" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Carolina Marconi a Verissimo, con le lacrime agli occhi, ma con tanta forza e coraggio, ha detto: "Non ho tempo per avere un tumore". Le sue parole.