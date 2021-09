Cagliari, Mazzarri: "Il Napoli non ha fatto grandi occasioni, ci sono stati passi in vanti" (Di domenica 26 settembre 2021) Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli, sua ex squadra. Queste le sue parole: "Non mi sembra che sia stata una brutta partita e in campo non ci è stato solo il Napoli. Rispetto all'ultimo match abbiamo fatto passi in avanti e siamo stati solidi, abbiamo giocato stretti come l'abbiamo preparata. Il Napoli quanti tiri ha fatto oltre al gol? Non ricordo quanti ne abbiano fatti ed è strano visto che loro sono una macchina da guerra. Non ho visto da parte loro grandi occasioni, quindi sono contento della compattezza della squadra". "Napoli? ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Walter, allenatore del, ha parlato nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta con il, sua ex squadra. Queste le sue parole: "Non mi sembra che sia stata una brutta partita e in campo non ci è stato solo il. Rispetto all'ultimo match abbiamoin ae siamosolidi, abbiamo giocato stretti come l'abbiamo preparata. Ilquanti tiri haoltre al gol? Non ricordo quanti ne abbiano fatti ed è strano visto che lorouna macchina da guerra. Non ho visto da parte loro, quindicontento della compattezza della squadra". "? ...

