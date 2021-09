Juventus Women-Empoli, ottava vittoria consecutiva per le ragazze di Montemurro: 4 su 4 in Serie A (Di sabato 25 settembre 2021) La Juventus Women non si ferma più, solo vittorie per le ragazze di Montemurro in questo inizio di stagione. Tra preliminari di UWCL e Serie A le bianconere sono riuscite a raggiungere una striscia di vittorie che dura da ben 8 partite. In campionato invece la Vecchia Signora non ha ancora perso e pareggiato, e con l’Empoli è arrivato il dodicesimo punto guadagnato su 12. La partita tra le piemontesi e le toscane si è conclusa sull’1-0 con gol della bomber Girelli. Adesso testa al big match con la Roma e al debutto storico in Champions League contro il Servette. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021) Lanon si ferma più, solo vittorie per lediin questo inizio di stagione. Tra preliminari di UWCL eA le bianconere sono riuscite a raggiungere una striscia di vittorie che dura da ben 8 partite. In campionato invece la Vecchia Signora non ha ancora perso e pareggiato, e con l’è arrivato il dodicesimo punto guadagnato su 12. La partita tra le piemontesi e le toscane si è conclusa sull’1-0 con gol della bomber Girelli. Adesso testa al big match con la Roma e al debutto storico in Champions League contro il Servette. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

