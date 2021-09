Milan, che solidità difensiva! E’ la migliore nei top 5 campionati europei (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Milan sta mostrando una solidità difensiva invidiabile. Nessuno meglio dei rossoneri ha fatto meglio nei top 5 campionati europei Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilsta mostrando unadifensiva invidiabile. Nessuno meglio dei rossoneri ha fatto meglio nei top 5

Advertising

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - OptaPaolo : 1 - Theo Hernández è il primo difensore del Milan ad aver sia segnato che servito un assist in una singola partita… - AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - andrea81217 : RT @LeonettiFrank: Individuato il tifoso che lanciò insulti razzisti a Maignan, portiere del Milan. Ancor prima che giunga il Daspo, la #Ju… - albertomarti : RT @OptaPaolo: 4 - Questa è solo la quarta volta che il Milan colleziona almeno 13 punti nelle prime cinque gare in una stagione di Serie A… -