Insulti razzisti a Maignan, identificato e denunciato tifoso Juve (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tifoso responsabile degli Insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan prima del match di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium è stato identificato dalla Digos di Torino e denunciato per istigazione all’odio razziale. L’uomo, un sindacalista di Rovigo tifoso bianconero, aveva preso di mira il portiere rossonero durante il riscaldamento. La scena era stata registrata dalle telecamere dello stadio, che hanno permesso l’identificazione. Il tifoso risultava iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro (provincia di Verona), che ha subito annunciato l’espulsione del suo tesserato con una nota sul proprio sito. “Lo Juventus Club Castagnaro si dissocia fermamente da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilresponsabile deglial portiere del Milan Mikeprima del match di domenica sera contro lantus all’Allianz Stadium è statodalla Digos di Torino eper istigazione all’odio razziale. L’uomo, un sindacalista di Rovigobianconero, aveva preso di mira il portiere rossonero durante il riscaldamento. La scena era stata registrata dalle telecamere dello stadio, che hanno permesso l’identificazione. Ilrisultava iscritto allontus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro (provincia di Verona), che ha subito annunciato l’espulsione del suo tesserato con una nota sul proprio sito. “Lontus Club Castagnaro si dissocia fermamente da ...

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - pisto_gol : I vergognosi insulti razzisti rivolti a #Maignan non ci meravigliano, e neanche quelli di parte della tifoseria di… - capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - Cesare25674154 : RT @capuanogio: La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento preso g… - DiegoVaschetti : RT @capuanogio: La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento preso g… -