Istat | Conti economici confermano contrazione eccezionale nel 2020

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La stima aggiornata deinazionali conferma ladi entitàdell'economia nel, con un tasso di variazione del Pil del -8,9% a fronte di un incremento dello 0,4% nel 2019. Lo si legge nel report dell'. Dal lato della domanda, a trascinare la caduta del Pil è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi negativi molto più limitati. Dal lato dell'offerta di beni e servizi, sile forti contrazioni del valore aggiunto in agricoltura, nelle attività manifatturiere ed in alcuni comparti del terziario. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è pari al 9,6% del Pil, in netto peggioramento rispetto al 2019, soprattutto a ...

Queste cifre " frutto di un'elaborazione dei dati dell'Indagine sulle spese delle famiglie 2019 " emergono da una ricerca condotta da Giulia Bovini e Fabrizio Colonna, della Banca d'Italia , ......4% rispetto al 4,5% dell'anno precedente (dati). La quota assoluta di poveri ha sforato nel ... Oggi dobbiamo fare i conti con problemi nuovi per noi, come la pandemia appunto, e la soluzione ci ...
ROMA (ITALPRESS) - La stima aggiornata dei conti economici nazionali conferma la contrazione di entità eccezionale dell'economia nel 2020, con un tasso di ...
Milano, 22 set. (LaPresse) - Il Pil italiano nel 2020 si è contratto in misura "eccezionale". Lo ribadisce l'Istat nei 'Conti economici nazionali' per il ...