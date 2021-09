Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago batte di misura Red Bull Hockey Juniors (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quattro partite disputate e un bottino di tre vittorie, impreziosito dall’importante affermazione di stasera. E’ un Asiago pieno di carattere quello che stasera, in casa, si è imposto 3-2 nei confronti degli austriaci dei Red Bull Hockey Juniors. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista. Il match fra la compagine italiana e quella austriaca è tirato ed equilibrato sin dai primi momenti. A sbloccare per primi la contesa sono i padroni di casa con Zampieri, dopo poco più di cinque minuti, ma gli ospiti reagiscono al sedicesimo con Harnisch: le squadre vanno quindi al primo riposo sull’1-1. Nel secondo periodo la musica cambia leggermente, ma non troppo. Asiago prova a sfondare, i salisburghesi tengono botta ed al trentacinquesimo passano addirittura in vantaggio con Lehmus. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quattro partite disputate e un bottino di tre vittorie, impreziosito dall’importante affermazione di stasera. E’ unpieno di carattere quello che stasera, in casa, si è imposto 3-2 nei confronti degli austriaci dei Red. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista. Il match fra la compagine italiana e quella austriaca è tirato ed equilibrato sin dai primi momenti. A sbloccare per primi la contesa sono i padroni di casa con Zampieri, dopo poco più di cinque minuti, ma gli ospiti reagiscono al sedicesimo con Harnisch: le squadre vanno quindi al primo riposo sull’1-1. Nel secondo periodo la musica cambia leggermente, ma non troppo.prova a sfondare, i salisburghesi tengono botta ed al trentacinquesimo passano addirittura in vantaggio con Lehmus. ...

