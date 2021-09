Uomini e Donne, volano stracci in studio: “Sei costruita e falsa” (Di martedì 21 settembre 2021) Uomini e Donne è ripartito con i primi screzi e attriti. In studio già volano i primi stracci tra i protagonisti. Uomini e Donne è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Da allora, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021)è ripartito con i primi screzi e attriti. Ingiài primitra i protagonisti.è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Da allora, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - HuffPostItalia : Dopo le donne, gli uomini. L'Italvolley è campione d'Europa - LucianoBianch63 : RT @Settimo77: @reaStauffenberg Mi vergogno che questi in divisa siano italiani. Ma davvero provo vergogna. Lo dico da persona che ha sempr… - AnnaVagli : Mai come in questo periodo storico si parla tanto di violenza sulle donne. Se ne parla perché mai come ai giorni no… -