Turchia | gol e rissa per Balotelli

Mario Balotelli ancora protagonista in Turchia. L'attaccante del Demirspor di Vincenzo Montella, parte dalla panchina, entra segna e serve l'assist del 3-3 che consente alla sua squadra di rimontare tre reti al Besiktas, conquistando un punto importante in un match del campionato turco. Besiktas in vantaggio per i gol di Francisco Javier Montero Rubio e Josef de Souza Dias. Poi nella ripresa trova anche il terzo gol con Ridvan Yilmaz ma subisce la reazione degli ospiti: al 60? segna Matias Vargas, poi entra Balotelli che al 79? accorcia ancora le distanze. E al 97?, nel lunghissimo recupero concesso dall'arbitro, il Demirspor trova la rete del pareggio con Assombalonga su assist dello stesso Balo. Supermario che poi diventa protagonista negativo nel finale: dalle immagini sembra dire qualcosa alla panchina avversaria, scatenando una ...

