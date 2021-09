Riapertura stadi, Costa: “Probabile tappa al 75% prima del 100%” (Di martedì 21 settembre 2021) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è intervenuto sul tema della Riapertura degli stadi; lo ha fatto ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1: “Credo che ci possa essere una tappa intermedia al 75%, prima di arrivare al 100%“. Dichiarazioni che quindi sono in linea con la richiesta del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e del presidente della Figc Gabriele Gravina, che qualche giorno fa avevano auspicato una Riapertura completa nel più breve tempo possibile. Discorso diverso per gli impianti al chiuso, per i quali al momento si parla solo di un’apertura al 50%, rispetto al 30% attuale, mentre le Federazioni chiedono un’equiparazione con cinema e teatri. Una decisione è attesa entro il 30 settembre, dopo il parere del Cts. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Il sottosegretario alla Salute, Andrea, è intervenuto sul tema delladegli; lo ha fatto ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1: “Credo che ci possa essere unaintermedia al 75%,di arrivare al“. Dichiarazioni che quindi sono in linea con la richiesta del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e del presidente della Figc Gabriele Gravina, che qualche giorno fa avevano auspicato unacompleta nel più breve tempo possibile. Discorso diverso per gli impianti al chiuso, per i quali al momento si parla solo di un’apertura al 50%, rispetto al 30% attuale, mentre le Federazioni chiedono un’equiparazione con cinema e teatri. Una decisione è attesa entro il 30 settembre, dopo il parere del Cts. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Stadi, il Governo accelera: 'Tappa intermedia al 75%, poi si arriverà al 100%': Stadi, il Governo accelera: 'Tappa… - mauriziocori1 : RT @sportli26181512: Ferrero all’attacco: 'Allo stadio così non ci viene nessuno': Ospite de L'aria che tira su La7, il presidente della Sa… - PianetaMilan : #Scaroni: 'Riaprire gli stadi al 100%! Con il #GreenPass è possibile' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : MN - Scaroni: 'Ecco le tempistiche per il nuovo San Siro. Sulla riapertura degli stadi...' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : MN - Scaroni: 'Ecco le tempistiche per il nuovo San Siro. Sulla riapertura degli stadi...': Paolo Scaroni, presiden… -