PSG su Kessie | super ingaggio per convincere il centrocampista del Milan

(Di martedì 21 settembre 2021) Il PSG sempre in pressing sudel: ilper anticipare la concorrenza europea Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Francke rimane in pressing per il cartellino delivoriano. Il club parigino – scrive il portale Todofichajes.com – vorrebbe trovare l’accordo conentro il prossimo gennaio, facendogli firmare un preaccordo per lo sbarco poi in estate a parametro zero sotto la Tour Eiffel. Il PSG metterebbe sul piatto un accordo pluriennale con uno stipendio quattro volteiore rispetto ai 2,2 milioni di euro che l’ex Atalanta percepisce al. Tra le pretendenti aè segnalata anche la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rinnovi di contratto problematici per il Milan . Dopo aver perso Donnarumma (ora al PSG) e Calhanoglu (andato all'Inter) e le difficoltà nel confermare Kessié, il club rossonero deve anche fare i conti con una multa per il rinnovo di Davide Calabria. Lo ho reso noto la Federcalcio ...