Elezioni Russia, il partito di Putin si riprende la Duma: ha quasi il 50% dei voti. Ue: “Clima di intimidazione”. Usa: “Basta pressioni” (Di lunedì 20 settembre 2021) Meglio dei primi risultati, in flessione rispetto all’ultima tornata elettorale. Il partito Russia Unita del presidente Vladimir Putin va verso il previsto successo alle Elezioni parlamentari, con il 49,82% dei consensi quando è stato scrutinato ormai il 99% delle schede, mentre l’opposizione denuncia frodi elettorali. Un risultato che gli garantirebbe di mantenere il controllo dei due terzi della Duma, il Partlamento di Mosca: il segretario generale di Russia Unita, Andrei Turchak ha reso noto che il partito ha preso più del 40% che porta 120 deputati e i candidati che fanno capo al partito hanno vinto 196 seggi nel voto a maggioranza secca. Nella Duma uscente, Russia unita aveva 334 seggi, in questa nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Meglio dei primi risultati, in flessione rispetto all’ultima tornata elettorale. IlUnita del presidente Vladimirva verso il previsto successo alleparlamentari, con il 49,82% dei consensi quando è stato scrutinato ormai il 99% delle schede, mentre l’opposizione denuncia frodi elettorali. Un risultato che gli garantirebbe di mantenere il controllo dei due terzi della, il Partlamento di Mosca: il segretario generale diUnita, Andrei Turchak ha reso noto che ilha preso più del 40% che porta 120 deputati e i candidati che fanno capo alhanno vinto 196 seggi nel voto a maggioranza secca. Nellauscente,unita aveva 334 seggi, in questa nuova ...

