'Aguero furioso dopo l'addio di Messi: vuole lasciare il Barcellona' (Di sabato 7 agosto 2021) Rischia di essere durata appena due mesi l'avventura di Sergio Aguero al Barcellona . Secondo quanto riferito dal media catalano ' La Porteria ', il ' Kun ' avrebbe dato mandato ai suoi avvocati di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) Rischia di essere durata appena due mesi l'avventura di Sergioal. Secondo quanto riferito dal media catalano ' La Porteria ', il ' Kun ' avrebbe dato mandato ai suoi avvocati di ...

Advertising

infoitsport : In Spagna – Clamoroso, Aguero furioso per l’addio di Messi: vuole già lasciare il Barça - infoitsport : Barcellona, scoppia il caso Aguero: furioso per l'addio di Messi, vuole rompere il contratto - infoitsport : Addio Messi, Aguero furioso: vuole lasciare il Barcellona - infoitsport : Barcellona, scoppia il caso Aguero: furioso per l'addio di Messi, vuole rompere il contratto - giovamanna1982 : il Kun Aguero è da prendere a calci nel culo per una settimana, atteggiamento da professionista pessimo, fosse successo a noi sarei furioso -