Affidamento familiare | la giornata toscana a Loppiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Figline e Incisa Valdarno (Fi), 02 maggio 2024 – Accogliere in affido uno o più bambini o ragazzi è una delle forme d’amore più grande: si diventa famiglia e punto di riferimento di giovanissimi che per un periodo più o meno lungo hanno bisogno di genitori che possano donare loro affetto, regole di vita, un luogo sicuro dove ritrovare se stessi e crescere in un ambiente sano e sereno. Il 4 maggio si celebra ladell’affido, organizzata dalle associazioni UBI MINOR -Coordinamento per la tutela e la promozione dei diritti dei minori e il Forum delle Associazioni Familiari. L’appuntamento è adalle 10 alle 17,30 nell'Auditorium di via San Vito 48 (Figline e Incisa Valdarno, Fi). L’iniziativa è dedicata all'approfondimento e alla discussione sull'. "Questa ...