(Di giovedì 2 maggio 2024) AGI - Invece di Felix Auger Aliassime, sulla terra rossa spagnola oggi Jannikfronteggia la risonanza magnetica monegasca. L'esame diagnostico, dopo il ritiro nei quarti di finale di Madrid, 'illuminera'' l'azzurro, il suo staff (e gli organizzatori degli Internazionali d'Italia) sull'entita' dell'infiammazione all'destra che l'ha spinto al ritiro dal Master 1000 spagnolo alla vigilia dei quarti di finale contro Auger Aliassime. "La miami ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando piu' dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che era meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione": Cosi'aveva spiegato sui social il suo ritiro, annunciando che si sarebbe sottoposto ad altri esami e quindi avrebbe seguito i consigli degli specialisti. Rientrato a ...

Per Jannik Sinner la testa è già a Miami , al prossimo Masters 1000 americano. La semifinale di Indian Wells persa contro Carlos Alcaraz è una battuta d'arresto che però non può condizionare il magnifico inizio di 2024 dell'azzurro numero 3 al mondo. Che peraltro sul cemento della Florida ...

La campagna sul rosso ha preso il via e la sensazione è che il quadro della situazione debba ancora essere chiarito. Il Masters1000 di Montecarlo è stata occasione per ritrovare Stefanos Tsitsipas ad altissimo livello. Il greco, dopo un periodo piuttosto buio, si è ritrovato sull'amato mattone ...

sinner, è già scattata l'operazione Roma-Parigi - Dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per problemi all'anca, sinner ha già iniziato il piano di recupero in vista dei 2 grandi tornei ...

sinner e i guai all'anca, almeno 8 giorni per riprendersi - Risonanza magnetica per l'azzurro per capire l'entità dell'infiammazione che lo ha portato al ritiro dal Master 1000 di Madrid ...

Jannik sinner, rimandato l'assalto al trono di Djokovic. Alcaraz nei guai - Alcaraz, che come sinner ha problemi fisici (per lui un guaio al braccio), deve invece ora guardarsi alle spalle d Daniil Medvedev, che in caso di vittoria giovedì contro Jiri Lehecka salirebbe sul ...

