Getto d’acqua lungo 5 metri a Roma | si apre un geyser - perdita idrica dalla voragine al Quadraro

nuova infiltrazione nel palazzo di via Solimena , alle spalle di via Morghen, dove è stata chiusa la strada negli scorsi giorni dopo la Voragine . pompieri e Abc sul posto.

Quadraro, ancora un crollo nell'area della maxi voragine. Tubatura rotta e intera via senz'acqua - Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e Acea sul posto. Nella stessa strada il 28 marzo si era aperta una maxi voragine che aveva inghiottito due auto ...

Roma, esplode tubatura dell'acqua al Quadraro: la voragine di un mese fa diventa geyser - La perdita d'acqua dal dissesto avvenuto il 28 marzo, quando due auto vennero inghiottite nel terreno. Vigili e Acea sul posto per interventi e verifiche ...

IVREA – Cede l’asfalto e si apre un buco nel centro della carreggiata in via Jervis (FOTO) - Questa mattina, venerdì 26 aprile 2024, l'asfalto in un tratto di via Jervis ad Ivrea ha ceduto e si è aperto un buco di medie dimensioni, in centro ...

