La Bora-Hansgrohe esclude Buchmann dal Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) La 107esima edizione del2024, che scatterà il prossimo 4 maggio, non vedrà ai nastri di partenza il campione tedesco Emanuel. La sua squadra, la, ha, infatti, deciso di tagliarlo dalla lista ufficiale dei sette corridori che parteciperanno alla corsa rosa. LASILURA: LA DELUSIONE DEL CICLISTA TEDESCO Non l’ha presa per niente bene il corridore tedesco che, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha pronunciato parole pesanti all’indirizzo della sua squadra: “Non riesco a descrivere la mia delusione e la mia frustrazione per non essere al via deldi quest’anno. Tutta la stagione era stata pianificata per farmi correre il ...