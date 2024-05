Il dettaglio ad Amici 23 che fa tremare i fan di Sarah Toscano | potrebbe non tornare più quella di prima?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024)non smette di stupire il pubblico del talent show23. Eppure, sembra che di recente qualcosa non sia proprio andato giù al padre di, Marco, che si è sfogato in un'intervista. Dal suo timido ingresso sei mesi fa sul palco di23,è stata una delle concorrenti del talent di Maria De Filippi che ha dimostrato maggiormente la sua crescita sia dal punto di vista umano che professionale. Al punto che molti fan del programma sono convinti che laripercorrere le stesse orme di Angelina Mango, diventando presto un astro nascente del panorama musicale del pop italiano. Anche se inizialmente non era riuscita a farsi notare dai telespettatori del programma per ...