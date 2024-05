Zeus - il cane volante | scagliato via dal tornado nella sua gabbia e trovato vivo a un km di distanza

La storia di Bella, il cane speciale con cinque zampe e tanto cuore - Quando Bella è arrivato alla Wisconsin Humane Society i volontari si sono subito accorti che quel cane aveva qualcosa di particolare: quel cucciolo di 50 chili, una femmina di sei mesi di età, aveva ...

Quanto addestramento per un bravo cane poliziotto - Sono le unità cinofile in dotazione alle forze dell’ordine e, oltre ad essere ben addestrati, non sono certo «cani qualsiasi». Per diventare a tutti gli effetti un «poliziotto» o un «carabiniere», non ...

Coraggio e miracoli: storie di sopravvivenza dai tornado in Oklahoma - Un bambino di nove anni, Branson Baker, ha dimostrato un coraggio straordinario durante un tornado che ha devastato l'Oklahoma, nel sud degli Stati Uniti. Ha salvato la vita dei suoi genitori, Wayne e ...

