F1 - Kimi Antonelli impressiona nei test di Imola con la W13 e conferma la sua candidatura per un posto in Mercedes nel 2025

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bilancio molto positivo e ottimi segnali in prospettiva futura peral termine della due giorni diandata in scena tra lunedì 29 e martedì 30 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di. Il giovane pilota bolognese, attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con il Team Prema dopo aver vinto tutto negli ultimi due anni tra Formula 4 e Formula Regional, ha dimostrato subito un ottimo adattamento alle velocità e al carico aerodinamico di una Formula Uno prima al Red Bull Ring di Spielberg (con la W12 del 2021) e poi sul circuito del Santerno. Il 17enne di Casalecchio di Reno ha avuto la possibilità di guidare sul tracciato romagnolo laW13, ovvero la prima di questa nuova generazione di monoa effetto suolo utilizzata per il Mondiale 2022. Un ...

Il pilota bolognese classe 2006 Andrea Kimi Antonelli è in pista ad Imola alla guida della Mercedes W13 del 2022 per prepararsi alle monoposto di F1 Sembra che Kimi Antonelli stia facendo progressi significativi nei suoi test con la Mercedes W13 a Imola. I suoi tempi sul giro sembrano ...

F1 | Turrini: “Miami sarà l’ultima gara di Sargeant” - Il pilota americano della Williams infatti, con molta probabilità, sarà sostituito a partire dal Gran Premio di Imola da kimi antonelli, fortemente voluto da Toto Wolff. Qualche giorno fa il 17enne ha ...

F1 | antonelli a Imola impressiona la Mercedes anche con la W13! - È andato forte, molto forte. kimi antonelli ha sorpreso anche i tecnici della Mercedes che erano incaricati di seguire a Imola la seconda lezione del giovane talento bolognese al volante di una F1.

