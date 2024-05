Nel cast anche Vanessa Redgrave - più che un’attrice un’istituzione della recitazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 2 maggio 2024) Romanticismo, attori brillanti e una trama scaccia pensieri: Quello che non so di te – su Rai 2 alle 21.20 – ha tutti gli ingredienti per una serata piacevole e senza timore di annoiarsi. Definito con eccessivo ottimismo “un novello Notting Hill per giovani generazioni” il film diretto da Brian Baugh è una delicata teen comedy dai forti risvolti sentimentali. La storia si svolge prevalentemente a Dublino e dintorni tra paesaggi da fiaba celtica, pub affollati, balli, musica e qualche lacrima versata. Film romantici: 10 pellicole ...