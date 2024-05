Brambati pure contro Pupi | Zanetti? Conta quanto Ibrahimovic al Milan - cioè poco!

(Di giovedì 2 maggio 2024), ormai noto per le sue perle, stavolta ha tirato in ballo Javiere Zlatan, rispettivamente dirigenti di Inter e. ILLAZIONI ? A Tmw Radio, Massimone ha sparata un’altra delle sue: stavolta: «Conte? All’Inter chiese subito Lukaku, poi dopo una settimana di ritiro che non era ancora arrivato, Zhang pareva fosse contrariato e ci fu uno sin una video-call in cui Conte chiese uno di pari livello. Zirkzee? A me è stato detto che l’unico che ha fatto il nome di Conte alè stato Ibra. Poi mi hanno detto che peròall’Inter, ...

IL PARERE - brambati: "Conte-Napoli, sarà importante il progetto e non l'ingaggio offerto" - Massimo brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte: “La chance di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli c’è eccome. Napoli è una piazza ch ...

brambati: "Ho saputo di un'offerta per Osimhen. Conte a Napoli solo se può vincere lo scudetto" - Massimo brambati, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul Napoli tra presente e futuro.

TMW Radio - brambati: "A me è sembrato di intuire che al Milan ricercano un allenatore internazionale" - “A me è stato detto in settimana che l’unica persona che ha fatto il nome di Conte è stato Ibrahimovic". Massimo brambati, intervenuto come di ...

