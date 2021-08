Sono stati scoperti 350 finti profili social che condividevano propaganda filocinese (Di giovedì 5 agosto 2021) Una ricerca dell’organizzazione indipendente Center for information resilience (Cir) ha individuato una rete di 350 finti profili social, responsabili di diffondere propaganda filo cinese e antioccidentale. Tra i contenuti condivisi si trovano vignette satiriche contro gli oppositori del governo di Pechino e numerosi post volti ad attaccare gli stati uniti. L’obiettivo, secondo l’organizzazione, era quello di delegittimare l’occidente e aumentare l’influenza cinese all’estero, sostenendone un’immagine positiva. Il Cir è un’organizzazione indipendente e no profit, con sede nel Regno Unito, il cui scopo è ... Leggi su cityroma (Di giovedì 5 agosto 2021) Una ricerca dell’organizzazione indipendente Center for information resilience (Cir) ha individuato una rete di 350, responsabili di diffonderefilo cinese e antioccidentale. Tra i contenuti condivisi si trovano vignette satiriche contro gli oppositori del governo di Pechino e numerosi post volti ad attaccare gliuniti. L’obiettivo, secondo l’organizzazione, era quello di delegittimare l’occidente e aumentare l’influenza cinese all’estero, sostenendone un’immagine positiva. Il Cir è un’organizzazione indipendente e no profit, con sede nel Regno Unito, il cui scopo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati Che fine fanno cani e gatti comprati durante la pandemia Del resto, in tutta la Francia tra il 1 maggio e il 23 luglio sono stati raccolti dalla Spa 11.335 animali abbandonati, oltre il 7 per cento in più rispetto allo stesso periodo nel 2019, e come in ...

Viaggi all'estero e variante Delta, 5 cose da sapere prima di partire (e per evitare cattive sorprese) - - > Vacanze, da Mykonos e Santorini a Ibiza e Sardegna quali sono i luoghi a rischio? Il caso ...alla mia assicurazione sanitaria che copriva il costo dei test COVID che ho ricevuto negli Stati Uniti,...

Attacco hacker, Fbi in campo. Raoul Chiesa: "Sono stati i russi" QUOTIDIANO NAZIONALE Alcuni alimenti per cani sono responsabili di malattie cardiache: ecco quali È stato trovato un nuovo indizio che potrebbe aiutare a risolvere il puzzle di come alcuni alimenti per cani possono portare a una forma mortale di ...

Stati Uniti, disoccupati calano poco meno del previsto (Teleborsa) – Calano poco meno del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 31 luglio, i “claims” sono risultati pari a 385.000 unità, ...

