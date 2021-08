Roma, nel quartiere della Raggi mettono il semaforo nuovo ma… coprono la visuale al rosso: residenti ‘allucinati’ (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha del grottesco quanto fatto in questi giorni nel quartiere Ottavia, proprio nella zona di provenienza della sindaca di Roma Virginia Raggi. Un semaforo nuovo di zecca, installato su via Trionfale nei pressi dell’Ipogeo degli Ottavi e della stazione Ottavia, messo per favorire il passaggio pedonale, sta suscitando la rabbia e l’ironia dei residenti. La luce rossa che indica lo stop delle auto, infatti, è stata coperta dalla segnaletica verticale posta appena prima del semaforo stesso, e impedisce agli automobilisti di vedere quando devono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha del grottesco quanto fatto in questi giorni nelOttavia, proprio nella zona di provenienzasindaca diVirginia. Undi zecca, installato su via Trionfale nei pressi dell’Ipogeo degli Ottavi estazione Ottavia, messo per favorire il passaggio pedonale, sta suscitando la rabbia e l’ironia dei. La luce rossa che indica lo stop delle auto, infatti, è stata coperta dalla segnaletica verticale posta appena prima delstesso, e impedisce agli automobilisti di vedere quando devono ...

Advertising

CarloCalenda : Ho saputo che qualcuno sta facendo girare miei vecchi tweet ironici sui tifosi laziali. Ogni romano sa che lo sfott… - GrandeOrienteit : La sindaca di @Roma @VirginiaRaggi anticipa in un tweet che sono state avviate le procedure per intitolare all'illu… - CarloCalenda : Nel 2016 la Regione Lazio ha ricevuto 180 milioni di euro dal Governo per ammodernare e potenziare la Roma-Lido ma… - avvlimongelli : RT @GrandeOrienteit: La sindaca di @Roma @VirginiaRaggi anticipa in un tweet che sono state avviate le procedure per intitolare all'illustr… - CorriereCitta : Roma, nel quartiere della Raggi mettono il semaforo nuovo ma… coprono la visuale al rosso: residenti ‘allucinati’ -