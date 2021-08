Advertising

infoitcultura : Sarah Ferguson: «Risposare Andrea? Per il momento stiamo bene così» - SmorfiaDigitale : Sarah Ferguson difende il genero dopo le foto in barca con tre ragazze - SmorfiaDigitale : Sarah Ferguson difende il genero dopo le foto in barca con tre ragazze - infoitcultura : Sarah Ferguson difende il genero Jack Brooksbank dalle accuse di tradimento: «È il mio supereroe» - infoitcultura : Sarah Ferguson difende il genero dopo le foto in barca con tre ragazze -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Ferguson

Io Donna

, ex moglie del principe Andrea, è scesa in campo nelle ultime ore in difesa del genero, che è stato paparazzato nei giorni scorsi a Capri con delle modelle. Il viaggio di Jack ...Jack Brooksbank marito fedifrago? Per la suocerala storia non sta in piedi ed è tutta una montatura. La duchessa di York non ha nessun dubbio sulla buonafede del marito della secondogenita Eugenie, paparazzato a largo di Capri in ...Sarah ha puntato il dito contro chi ha lanciato la notizia, affermando con fermezza che questa storia è completamente inventata. Le immagini ritraevano Jack in barca al largo di Capri con tre belle ra ...Un membro della famiglia reale era sulla difensiva dopo che sono emerse nuove foto che dipingevano un ritratto inappropriato di un membro della compagnia.