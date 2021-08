Inaugurato il nuovo Skate Park di Lignano Sabbiadoro (Di mercoledì 4 agosto 2021) È stato Inaugurato quest’oggi il nuovo Skate Park di Lignano Sabbiadoro sito presso il L.HUB Park in Piazzale Roma, accanto alla sede della Polizia Locale, nuovo impianto di eccellenza a livello nazionale. Lo Skate Park è una struttura innovativa che permetterà di eseguire evoluzioni su delle rampe, definite “pipe” o “half-pipe” a tutti gli appassionati e sportivi amanti di questa disciplina. La “piastra”, vale a dire, l’intera zona percorribile in Skate, è di una dimensione di 25×50 metri, rendendo ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 agosto 2021) È statoquest’oggi ildisito presso il L.HUBin Piazzale Roma, accanto alla sede della Polizia Locale,impianto di eccellenza a livello nazionale. Loè una struttura innovativa che permetterà di eseguire evoluzioni su delle rampe, definite “pipe” o “half-pipe” a tutti gli appassionati e sportivi amanti di questa disciplina. La “piastra”, vale a dire, l’intera zona percorribile in, è di una dimensione di 25×50 metri, rendendo ...

