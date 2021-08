Federica Pellegrini nella commissione del Cio | terza atleta più votata

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande vittoria per: la leggenda del nuoto italiano farà parte delladel Cio. Domenica il giuramento Inizia subito la nuova carriera di. Neanche il tempo di “salutare l’acqua” per l’ultima volta e subito arriva una grande vittoria politica. La Divina è stata elettadel Cio, prendendo ben 1658 voti. Meglio di lei solo il cestista Pau Gasol con 1888 voti e Maya Martina Wloszczowska con 1674 voti. Laresterà in carica fino ai Giochi di Los Angeles del 2028. L’ultima ...

Coninews : Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti de… - Eurosport_IT : LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Ol… - LiaCapizzi : Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione Atleti del CIO. Con Pau Gasol, Maja Wloszczowska (ciclismo),… - AntoBo7 : @ItaliaTeam_it federica pellegrini - passionescatto : RT @AldoSciara: Federica Pellegrini è stata eletta a membro del CIO, alla faccia di chi le chiedeva se dopo il ritiro dal nuoto agonistico… -

Ha preso 1.658 voti, meglio soltanto la star spagnola della pallacanestro Pau Gasol. Eè stata eletta membro del Comitato Olimpico Internazionale nella Commissione Atleti . Un riconoscimento di prestigio e responsabilità per la "Divina" che domani compirà 33 anni. ...Tokyo 2020,eletta membro Cio in quota atleti Golf, azzurre in difficoltà nel primo round. Vela, Ferrari e Calabrò sesti nel 470 maschile (oro Gran Bretagna). Nuoto sincro: positive 5 atlete ...Dopo aver partecipato alla sua quinta Olimpiade, Federica Pellegrini è stata eletta membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) in rapresentanza degli atleti che hanno votato al villaggio ...Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio. La nuotatrice entra automaticamente in Giunta e Consiglio Coni: "Questa elezione apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono m ...