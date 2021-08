Milan, Hauge pronto a lasciare Milano. Eintracht Francoforte vicino all’acquisto (Di martedì 3 agosto 2021) Hauge è pronto a lasciare il Milan. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’attaccante potrebbe andare all’Eintracht Francoforte. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Torino, nuovo nome per l’attacco granata: si tratta per Hauge del Milan. La situazione Probabili formazioni Milan – Roma, 5^ giornata Serie A Il Napoli batte la Real Sociedad, il riepilogo delle italiane in Europa Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021)il. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’attaccante potrebbe andare all’. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Torino, nuovo nome per l’attacco granata: si tratta perdel. La situazione Probabili formazioni– Roma, 5^ giornata Serie A Il Napoli batte la Real Sociedad, il riepilogo delle italiane in Europa Probabili formazioni ...

Advertising

AntoVitiello : Con #Hauge in partenza, il #Milan ha deciso di non privarsi di #Leao nel corso di questo mercato - PBPcalcio : E alla fine pare si stia trovando l'accordo con l' #Eintracht e #Hauge lascerà il #Milan. Un po' mi spiace perchè… - AntoVitiello : #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica - SEMPREFMILAN : RT @FraNasato: Secondo Milannews nei prossimi giorni l'Eintracht Francoforte dovrebbe presentare al #Milan una nuova offerta per Hauge da 1… - milansette : MN - Eintracht-Hauge, i tedeschi programmano il rilancio al Milan: gli aggiornamenti #acmilan #rossoneri -