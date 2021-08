Covid-19 in Italia, i dati di oggi: Rt al 2,3% (Di martedì 3 agosto 2021) Covid-19: nelle ultime settimane, l’aumento dei contagi in Italia ha messo in guardia il ministero della Salute, tanto da spingere l’esecutivo a velocizzare la decisione sul Green Pass. Alcune Regioni sembrano avvicinarsi alla soglia massima e la paura di un ritorno all’interno delle fasce colorate preoccupa una buona parte del Paese. In Italia i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 4.845- tasso di positività al 2,3% (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Sono 4.845 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 3.190 di ieri. I decessi sono stati invece 27. I tamponi effettuati sono ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021)-19: nelle ultime settimane, l’aumento dei contagi inha messo in guardia il ministero della Salute, tanto da spingere l’esecutivo a velocizzare la decisione sul Green Pass. Alcune Regioni sembrano avvicinarsi alla soglia massima e la paura di un ritorno all’interno delle fasce colorate preoccupa una buona parte del Paese. Ini nuovi casi di-19 nelle ultime 24 ore sono stati 4.845- tasso di positività al 2,3% (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Sono 4.845 i nuovi casi innelle ultime 24 ore, contro i 3.190 di ieri. I decessi sono stati invece 27. I tamponi effettuati sono ...

