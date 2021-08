Le grandi alluvioni nella storia italiana. (Di lunedì 2 agosto 2021) di Attilio Runello. In Italia dagli anni cinquanta ad oggi si contano circa venti grandi alluvioni. Prima degli anni cinquanta le alluvioni non erano mancate: nel 1870 – anno della presa di Roma – la capitale fu colpita da una piena del Tevere che raggiunse i diciotto metri. Successivamente vennero realizzati i muraglioni alti decine Leggi su freeskipper (Di lunedì 2 agosto 2021) di Attilio Runello. In Italia dagli anni cinquanta ad oggi si contano circa venti. Prima degli anni cinquanta lenon erano mancate: nel 1870 – anno della presa di Roma – la capitale fu colpita da una piena del Tevere che raggiunse i diciotto metri. Successivamente vennero realizzati i muraglioni alti decine

Advertising

freeskipperIT : Le grandi alluvioni nella storia italiana. - boschi_vivi : La cosa più importante, e che da decenni non viene adeguatamente affrontata, è che dovrebbero esserci #politiche fo… - hznll28 : RT @B1693: guardo i servizi al tg, gli incendi in sardegna, la grandine con chicchi grandi quanto un pugno nel nord ma anche le alluvioni e… - Sunny77 : @onravenwings Basti guardare tutti i movimenti posh che ballano e urlano per le strade di grandi città, ma armarsi… - B1693 : guardo i servizi al tg, gli incendi in sardegna, la grandine con chicchi grandi quanto un pugno nel nord ma anche l… -