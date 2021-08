La domenica bestiale dei deputati in aula e il girarrosto del voto sulla riforma Cartabia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Cantava Bobby Solo, in una di quelle canzoni che occupa regolarmente i nostri neuroni: "dagosto, che caldo fa/La spiaggia è un, non servirà/Bere una bibita/Se in fondo all'anima/...

Advertising

carmen_distaso : RT @confundustria: 'Che domenica bestiale' - Mattia43504626 : RT @confundustria: 'Che domenica bestiale' - silviettasr : Vado a dormire felice ?????? grazie a tutti i medagliati #AZZURRI???? di oggi. Una domenica bestiale ???????? #Tokyo2020… - lindacelentano : Che domenica bestiale... Siamo in cima al mondo grazieeee ragazzi... Abbiamo pianto di felicità e continuiamo a far… - nickbluebox : RT @confundustria: 'Che domenica bestiale' -

Ultime Notizie dalla rete : domenica bestiale

Tiscali Notizie

Insomma, dopo la partenza con "d'agosto" , magari passando per le domeniche annoiate di "Azzurro", la conclusione dellaa Montecitorio è semplicemente "Che". 2 ...... ci fa risparmiare: ecco quanto ha speso in cinque mesi Jacobs scrive la storia, medaglia d'oro nei 100 metri: telefonata a sorpresa di Draghi Una" per l'Italia. Doppio oro per gli ..."Tokyo 2020", Marcell Jacobs entra di diritto nella storia: medaglia d'oro nei 100 metri piani. È italiano l’uomo più veloce del mondo.Baby K si presenta in bikini sulla barca: tre foto che mostrano tutta la sua esplosività. Se notate bene si vede anche un tatuaggio nelle parti intime ...