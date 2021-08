Gli altri azzurri nella notte: Ferrari, finale per la storia. Randazzo alle 3.20 nel lungo, poi Ganna in pista (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la sbornia del doppio leggendario oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri, oggi l'Italia sogna con Vanessa Ferrari. la bresciana, a 30 anni e alla quarta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la sbornia del doppio leggendario oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri, oggi l'Italia sogna con Vanessa. la bresciana, a 30 anni e alla quarta ...

Advertising

il_pucciarelli : C'era quella battuta bellissima di Benigni: «A me piace da morire il lavoro, passerei le giornate a vedere gli altr… - vladiluxuria : Adesso #ItaliaViva prova a dare la colpa agli altri per il fatto che il #DDLZan sia stato rimandato. E quei loro 4… - borghi_claudio : Ricapitolando, al momento ho tre giornali che hanno come obiettivo denigrarmi: Foglio (da un po' ma ahiloro non esi… - MaryErienne1983 : RT @ravioloalvapor3: Seb si è dimostrato un grande uomo. Sono ancora troppo pochi gli sportivi che decidono di esporsi su argomenti del gen… - Fabius40884986 : @tottimitico @Ern4Pel Ah ecco Quindi con te sono gli altri a nn capire la tua ironia Tesi interessante -