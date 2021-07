Flash Gordon, Taika Waititi cambia idea: il nuovo film sarà in live-action (Di sabato 31 luglio 2021) Taika Waititi sta lavorando alla sceneggiatura di un nuovo film con protagonista Flash Gordon e il progetto sarà ora live-action. Flash Gordon sembra destinato a tornare sul grande schermo e il progetto scritto da Taika Waititi, inizialmente ideato come film animato, ora è diventato live-action. A rivelarlo è stato il produttore John Davis in un'intervista rilasciata a Collider in cui ha avuto occasione di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 luglio 2021)sta lavorando alla sceneggiatura di uncon protagonistae il progettoorasembra destinato a tornare sul grande schermo e il progetto scritto da, inizialmenteto comeanimato, ora è diventato. A rivelarlo è stato il produttore John Davis in un'intervista rilasciata a Collider in cui ha avuto occasione di ...

Advertising

JustNerd_IT : Flash Gordon: il film animato di Taika Waititi è diventato live action - Leggi l'articolo completo su:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Flash Gordon, Taika Waititi ha cambiato idea: il nuovo film sarà in live-action - DebDarkPetal : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | È online il ventesimo episodio della serie QUEEN - THE GREATEST: I QUEEN AL CINEMA, PARTE 1: FLASH GORDON ??… - ComunitaQueenIT : #NEWS | È online il ventesimo episodio della serie QUEEN - THE GREATEST: I QUEEN AL CINEMA, PARTE 1: FLASH GORDON… - d_cassandro : @matteocaccia Sembra il nome di un cattivo di Flash Gordon, un perfido ciambellano dell'imperatore Ming. -