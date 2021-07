(Di giovedì 29 luglio 2021) Per ildi, il sindaco Beppe, intervistato da Paolo Liguori a Fatti e Misfatti su, si dice 'molto'. Ad esempio, spiega il primo cittadino 'vedo grande interesse sull'immobiliare, vedo la ripresa in tanti settori'. Con l'Expo 'abbiamo vinto sulla reputazione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sala a Tgcom24: 'Ottimista sul futuro di Milano, Pnrr un'occasione' #beppesala -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Tgcom24

TGCOM

Per il futuro di Milano, il sindaco Beppe, intervistato da Paolo Liguori a Fatti e Misfatti su, si dice 'molto ottimista'. Ad esempio, spiega il primo cittadino 'vedo grande interesse sull'immobiliare, vedo la ripresa in tanti ...Il film uscirà inil 13, 14 e 15 settembre. - - > Leggi Anche Venezia 78, 'Madres paralelas' di Almodóvar sarà il film di apertura del Festival Non sposati e senza figli, lui musicista, lei ...Per il futuro di Milano, il sindaco Beppe Sala, intervistato da Paolo Liguori a Fatti e Misfatti su Tgcom24, si dice "molto ottimista". Ad esempio, spiega il primo cittadino "vedo grande interesse sul ...L'ultima interpretazione di Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua abitazione romana il 15 luglio, si vedrà alle Giornate degli Autori a Venezia. L'artista è infatti nel cast di "Una relaz ...